Владимир Путин предложил доплачивать медикам, работающим с больными коронавирусом

Президент Российской Федерации Владимир Путин, после совещания с губернаторами, которое состоялось 8 апреля, обратился к жителям страны. В своей речи он сделал акцент на мерах, которые правительство примет для борьбы с распространением вируса COVID-19.Первыми получать ощутимую материальную поддержку специалисты, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. На протяжении 3-х месяцев доктора получат дополнительные 80 тыс. рублей, а медсёстры по 50 000. Младшему обслуживающему персоналу доплатят по 25 000.

Владимир Путин также поручил установить повышенные страховые гарантии для врачей за счёт бюджета. Аналогичное действие было сделано для Вооружённых сил.В ходе совещания было составлено несколько сценариев, по которым может развиваться дальнейшая ситуация с COVID-19.