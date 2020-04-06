Сирийские боевики вновь попытались атаковать российский военный патруль

Боевики предприняли попытку атаковать российский военный патруль на территории Сирии. Об этом сообщает портал Avia.pro .

Террористы попытались атаковать колону российской военной техники, которая совершала патрулирование трассы М4 в южной части сирийской провинции Идлиб. Произошел этот инцидент во время запланированного турецко-российского патрулирования местности, что предусмотрено достигнутыми ранее договоренностями.

Как рассказали очевидцы, из-за непродуманных действий боевиков, российским военным буквально пришлось спасать турецких солдат.

На представленных видеокадрах можно увидеть, как боевики и террористы преградили проход российской и турецкой технике. Один из членов радикально настроенной группировки заявил, что он и его соратники не договаривались с русскими, поэтому не намерены соблюдать договоренности.

«Если Эрдоган договаривался с Путиным, то пусть обеспечивает безопасность российских войск в Сирии самостоятельно», - сказал один из членов радикально настроенной группировки.

В итоге российским военным пришлось защищать турецких военнослужащих от радикалов.

Отметим, ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Рэджеп Тайип Эрдоган договорились о совместном патрулировании в Сирии. При этом официальный Дамаск не раз заявлял, что не просил Анкару вмешиваться во внутренние дела и просил турецких военных покинуть сирийские территории.