Сирийские боевики вновь попытались атаковать российский военный патруль

Сегодня, 12:17

Анна Лисова

0

Image 16+
Сирийские боевики вновь попытались атаковать российский военный патруль
Изображение Military_Material с сайта Pixabay

Боевики предприняли попытку атаковать российский военный патруль на территории Сирии. Об этом сообщает портал Avia.pro.

Террористы попытались атаковать колону российской военной техники, которая совершала патрулирование трассы М4 в южной части сирийской провинции Идлиб. Произошел этот инцидент во время запланированного турецко-российского патрулирования местности, что предусмотрено достигнутыми ранее договоренностями.

Как рассказали очевидцы, из-за непродуманных действий боевиков, российским военным буквально пришлось спасать турецких солдат.

На представленных видеокадрах можно увидеть, как боевики и террористы преградили проход российской и турецкой технике. Один из членов радикально настроенной группировки заявил, что он и его соратники не договаривались с русскими, поэтому не намерены соблюдать договоренности.

«Если Эрдоган договаривался с Путиным, то пусть обеспечивает безопасность российских войск в Сирии самостоятельно», - сказал один из членов радикально настроенной группировки.

В итоге российским военным пришлось защищать турецких военнослужащих от радикалов.

Отметим, ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Рэджеп Тайип Эрдоган договорились о совместном патрулировании в Сирии. При этом официальный Дамаск не раз заявлял, что не просил Анкару вмешиваться во внутренние дела и просил турецких военных покинуть сирийские территории.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Сирии при загадочных обстоятельствах погиб солдат армии США

6-04-2020, 15:13

Американцы готовятся к конфликту с Китаем

6-04-2020, 14:57

США сканируют российские С-400 в Крыму и в Сирии

6-04-2020, 09:13

МИД Италии разглядел угрозу в заявлении Минобороны России

5-04-2020, 19:38

США перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для Франции

4-04-2020, 00:21

Польша обвинила Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации

3-04-2020, 12:30

Пандемия коронавируса приведет к столкновению Китая и США

3-04-2020, 11:14

Sohu рассказало, как Россия будет действовать, если Китай ввяжется в войну

2-04-2020, 21:05

Китай предсказывает Японии поражение при попытке захвата Курил

2-04-2020, 12:10

Китай на фоне пандемии начал экспортные поставки клона американского ПТРК Javelin

1-04-2020, 23:22

ПВО Сирии уничтожили ракеты, запущенные Израилем

31-03-2020, 21:22

До удара по боевикам в Идлибе осталось менее 24 часов

31-03-2020, 09:50

National Interest назвал основных врагов Пентагона

30-03-2020, 17:59

В Китае оценили модернизацию российской армии

30-03-2020, 15:15

Американцы заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ

30-03-2020, 09:44

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

29-03-2020, 16:32

В США нашли серьезные проблемы в работе истребителя F-35

29-03-2020, 13:50

Поляки прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом

28-03-2020, 10:50

Издание Sohu рассказало, сколько будет длиться военный конфликт между Россией и США

27-03-2020, 16:15

У американских экспертов возникли вопросы к «Гадюке» на Су-57

27-03-2020, 15:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров