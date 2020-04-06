Профессор РАН назвал главные ошибки США в отношениях с Россией

Сегодня, 12:30

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Профессор РАН назвал главные ошибки США в отношениях с Россией
Фото автора David Dibert: Pexels

Член-корреспондент Российской Академии Наук Михаил Ковальчук поделился мнением, что США допустила роковую ошибку нагнетая отношения с Российской Федерацией. Также сейчас проигрышно для Америки смотрится вынос производства в другие страны и создание тепличных условий для "золотого миллиарда". Создание общества потребления было выгодно для Соединенных Штатов пока можно было использовать ресурсы других стран, а свое государство превращать в индустрию развлечений.

Однако пришел коронавирус и международная ситуация резко изменилась. Часть стран уже не желает делиться с заокеанским партнером своими ресурсами, а вынесенная в другие страны промышленность прекращает работать на США. В такой ситуации профессор видит 2 варианта — причем мир после коронавируса в обязательном порядке должен измениться.

Первый путь это нынешнее стремление американцев любой ценой удержать текущий статус-кво, когда другие страны работают на США. Америка ради сохранения своего главенства в мире может пойти на силовое решение вопроса, причем не исключено применение силы даже против партнеров по НАТО. А второй путь сейчас демонстрирует Российская Федерация — это путь помощи всем странам мира.

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