Американцы готовятся к конфликту с Китаем

Сегодня, 14:57

Александр Зуев

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Американцы готовятся к конфликту с Китаем

США перевооружают армию для возможного конфликта с Китаем. Известно, что территорией возможных военных действий будет азиатско-тихоокеанский регион. Одним из инициаторов модернизации военных сил США является комендант морской пехоты генерал Дэвид Бергер. Ожидается, что в ближайшие несколько лет морская пехота США будет реформирована. Корпус морпехов должен перестроить структуру, сменить вооружение и тактику ведения боя. Существенные изменения произойдут в сухопутном секторе корпуса. Численность состава сократится, но его качество значительно улучшится.

Танковые и мостовые роты получат новую технику. Самой тяжелой боевой машиной станет комплекс на базе LAV-25, который заменит устаревшие амфибии. Военная полиция, батареи ствольной артиллерии будут сокращены. Также будет сокращено количество эскадрилий ударных вертолетов, пишет Известия.

Надо сказать, что конфронтация между США и КНР увеличивается на протяжении последних месяцев. Американцы планируют создать у китайских берегов новые военные базы с ударным вооружением. Дело в том, что рост боеспособности китайской армии и споры о принадлежности островов в Южно-Китайском море вызывают тревогу у американцев, что заставляет правительство США перевооружать армию в регионе.

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