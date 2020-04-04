США сканируют российские С-400 в Крыму и в Сирии

Сегодня, 09:13

Ольга Громова

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США сканируют российские С-400 в Крыму и в Сирии
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay

США пытаются подобрать частоты к российским системам С-400, что позволит им беспрепятственно нарушать границы России. Выяснилось, что парная работа военных самолетов и беспилотных летательных аппаратов близ побережья Крыма и авиабазы «Хмеймим» в Сирии связана именно со сканированием частот.

Несколько месяцев подряд американские самолеты-разведчики и беспилотники регулярно появлялись у границ Крымского полуострова и в Сирии. Особенностью стала работа в паре. Беспилотник, как правило, работает у границы воздушного пространства. Естественно, появление дрона заставляет С-400 активничать - они переходят в активный режим работы. Это то, что необходимо самолету-разведчику - он, как пишет Avia.pro, начинает сканировать радиоэлектронные сигналы и обрабатывать их.

Ранее появилась информация о том, что американцам все же удалось получить доступ к частотам российских С-400. Если это на самом деле так, то можно допустить, что авиация США может совершить попытку вторжения в воздушное пространство РФ посредством воздействия на РЛС российских систем ПВО.

Впрочем, эксперты подобный вариант развития событий отвергают. Даже если у США все получилось со сканированием, у РФ имеется много других систем и РЛС, которые способны работать с расстояния в несколько тысяч километров.

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  • Что за бред-то? Израильский Авиа.про к авиации имеет такое же отношение как Белинскат, к расследованию авиакатастроф. ПВО, в мирное время, работают в пассивном режиме без задействия, в дополнение, систем РЭБ и прочих радаров дальнего обнаружения и наведения, включая самолеты дальней радиолокационной разведки. Но даже без них, когда С-400 включат свои радары в активный режим - ни у кого никаких шансов не будет. И, для справки - против дронов С-400 в активный режим не включают. Для этого есть системы ближнего и среднего радиуса действия и системы РЭБ. А использовать против дронов, собранных на коленке С-400, - это все равно, что гвозди микроскопом забивать.
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