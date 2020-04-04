США сканируют российские С-400 в Крыму и в Сирии

США пытаются подобрать частоты к российским системам С-400, что позволит им беспрепятственно нарушать границы России. Выяснилось, что парная работа военных самолетов и беспилотных летательных аппаратов близ побережья Крыма и авиабазы «Хмеймим» в Сирии связана именно со сканированием частот.

Несколько месяцев подряд американские самолеты-разведчики и беспилотники регулярно появлялись у границ Крымского полуострова и в Сирии. Особенностью стала работа в паре. Беспилотник, как правило, работает у границы воздушного пространства. Естественно, появление дрона заставляет С-400 активничать - они переходят в активный режим работы. Это то, что необходимо самолету-разведчику - он, как пишет Avia.pro, начинает сканировать радиоэлектронные сигналы и обрабатывать их.

Ранее появилась информация о том, что американцам все же удалось получить доступ к частотам российских С-400. Если это на самом деле так, то можно допустить, что авиация США может совершить попытку вторжения в воздушное пространство РФ посредством воздействия на РЛС российских систем ПВО.

Впрочем, эксперты подобный вариант развития событий отвергают. Даже если у США все получилось со сканированием, у РФ имеется много других систем и РЛС, которые способны работать с расстояния в несколько тысяч километров.