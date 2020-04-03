МИД Италии разглядел угрозу в заявлении Минобороны России

Высказывание представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова было расценено МИД Италии как угроза итальянскому журналисту Якопо Якобони.

«Некоторые выражения были сказаны в неуместном тоне. В нашей стране ценны свобода слова и мнений», - сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Игорь Конашенков оценил три статьи Якобони, размещенные в туринской газете La Stampa. В данных статьях автор высказывает свою точку зрения о пользе помощи медиков России Италии в противодействии коронавирусу. Якобони считает, что помощь российских специалистов в этом аспекте бесполезна.

«Пресса прикрывается свободой слова, при этом разжигая холодную войну. В прессе распространяется фальшивая информация. СМИ пишут, что это точка зрения анонимных важных чиновников. Они также приводят данные авторов, которые разжигают антисоветскую пропаганду!» - заявил Конашенков.

Представитель Минобороны России отметил, что, несмотря на эти мнения, медики РФ будут и дальше оказывать помощь больным коронавирусом в Бергамо.

Конашенков также высказал известную русскую пословицу: «кто роет яму, сам в нее попадет». Это выражение и было расценено как угроза итальянскому журналисту.