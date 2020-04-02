США перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для Франции

США доказали своим стратегическим союзникам, что ценят собственную безопасность гораздо выше каких-то там договорных обязательств. Французы ожидали поставку нескольких миллионов медицинских масок из Китая. Товар уже был сшит и даже был готов к погрузке на самолет, вот только направился товар не во Французскую республику, а в Соединенные Штаты Америки.

Причиной изменения курса оказались деньги - прямо перед погрузкой на грузовой лайнер американцы предложили больше и наличными. Китайцы быстро оценили возможность прибыли и согласились на предложение из-за океана. Сейчас в китайских аэропортах наблюдается полный логистический кошмар - есть сведения, что США уже закупили в Поднебесной 2-3 млрд медицинских масок, и на этом закупки не будут остановлены.

Кроме закупок медицинских масок США ведет и другую скрытую агрессию против мира - они начали активно приглашать к себе на работу специалистов в области вирусологии, соблазняя последних высокими зарплатами и прекрасными условиями для работы. Понять действия американцев будет несложно, если вспомнить, что в стране ожидается не менее 100 тыс. смертей от коронавируса. И это при самом благоприятном исходе.