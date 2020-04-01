Польша обвинила Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации

Сегодня, 12:30

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Польша обвинила Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Официальная Варшава, словами главы МИД Польши Яцека Чапутовича, обвинила Москву в применении пандемии коронавируса для проведения мировой дезинформации. Как заявил политик, действия Кремля являют собой угрозу в Сирии и Украине, в районе Балтики и Черного моря. Сейчас же россияне нагнетают мировую напряженность сообщая заведомо ложные сведения о коронавирусе.

Также Яцек Чапутович рассказал о проходившей на днях видеоконференции глав МИД стран участниц Североатлантического альянса. Во время саммита главы иностранных ведомств сошлись во мнении, что следует усиливать взаимодействие и интеграцию с Украиной и Грузией, поскольку это приведет к увеличению зоны безопасности возле границ самого альянса.

Раньше Яцек Чапутович высказывался, что он стоит за снижение напряженности между Варшавой и Москвой, поскольку страны являются соседями. Однако теперь польский министр признает, что поведение официальной Москвы не только не дает возможности установления дружественных отношений между государствами, но и ведет к эскалации напряженности. И все же Польша надеется на скорую разрядку в отношениях с Российской Федерацией.

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