Пандемия коронавируса приведет к столкновению Китая и США

Председатель Совета Фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий считает, что пандемия коронавируса может спровоцировать столкновение между США и Китаем, передает ИА REGNUM .

В рамках онлайн-конференции Валдайский клуб и повестка-2020: глобальные вызовы от пандемии до климатических изменений и их влияние на мировую безопасность» Быстрицкий заявил, что пандемия коронавируса сыграла роль триггера для ряда мировых процессов.

«Много раз говорилось, что новые мировые порядки возникали после войн. Но сейчас войны не надо — достаточно эпидемии с функцией разрушения. Коронавирус для нас — опасное, но одно из обстоятельств. Будет ли преодоление эпидемии позитивным уроком для более устойчивого мира — трудный вопрос», — отметил Быстрицкий.

Комментируя в целом ситуацию с пандемией, он обратил внимание на то, что она открыла проблемы слабого регулирования и ограниченных полномочий.

«Мы видим, что полномочия ВОЗ не очень велики, да и вообще это касается всего. Это все — очень большой вызов», - сказал Быстрицкий.

В сложившихся обстоятельствах, читает он, образовалась почва для новой конфигурации в мире. Но сейчас сложно сказать, каким будет мир далее, поскольку слишком много факторов влияет на это.

«Возникла почва для новой конфигурации в мире, для строительства нового здания. Будет ли оно построено — трудно сказать: мы видим, как невероятный кризис ждет как мировую, так и российскую экономику. Коронавирус сейчас настолько много разрушил, что впору задуматься о глобальном плане восстановления и воссоздания мира. Самый важный вопрос — понять, какая будет конфигурация мира», - заявил Быстрицкий.

Мировое сообщество, считает эксперт, уже осознало, что начался глобальный экономический кризис. Но пока нет никакого общего плана, как из него выйти. Если после кризиса 2008-2009 годов важную роль в стабилизации сыграл формат G20, то сейчас нет даже разговоров об объединении для преодоления возникших глобальных проблем.

Быстрицкий предположил, что пандемия может послужить почвой для перезагрузки отношений между США и Китаем. При этом в каком ключе они будут развиваться, сейчас сказать сложно, поскольку не исключено, что противостояние усилится из-за желания стран завладать новыми зонами влияния и увеличить собственные рынки сбыта.