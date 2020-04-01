Sohu рассказало, как Россия будет действовать, если Китай ввяжется в войну

В случае, если Китай будет втянут в крупный военный конфликт, он должен рассчитывать исключительно на свои силы, а не на полномасштабную поддержку России. К такому выводы пришли аналитики китайского издания Sohu.

Последние годы между РФ и КНР установились партнерские отношения с углублением сотрудничества в экономической, военной и политической сферах. Российско-китайская дружба устраивает обе страны на сей момент. Обозреватели Sohu попытались просчитать, будет ли эта дружба распространяться за сферы сотрудничества и можно ли официальному Пекину рассчитывать на помощь Белокаменной, если Китай неожиданно будет втянут в военные действия.

Эксперты пришли к выводу, что в такой войне Китай может рассчитывать только на себя - именно такие принципы споведует Россия.

Концепция обороны должна быть построена исключительно на принципах самостоятельности, на поддержку третьих стран лучше не рассчитывать.

Москва в конфликте, если таковой с участием Китая случится, будет отталкиваться от своих национальных интересов, а они будут зависеть в том числе и от ситуации на международной арене.

«Мы не можем возлагать слишком большие надежды на другие страны, поскольку в период кризиса должны полагаться на собственные силы», – цитирует аналитиков издание ПолитРоссия.

Следовательно, Китай не может рассчитывать и на полномасштабную поддержку России в подобной войне.