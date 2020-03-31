Китай на фоне пандемии начал экспортные поставки клона американского ПТРК Javelin

Несмотря на то, что многие страны мира сейчас активно сражаются с угрозой коронавируса, Китай продолжает вести торговлю с другими государствами в том числе и в военной сфере.

Стало известно, что власти КНР поставили партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) HJ-12E за рубеж, об этом пишет ИА Красная Весна . Соответствующее заявление сделала государственная корпорация China North Industries Group (Norinco). Кому именно было продано вооружение, не уточняется. Не озвучивается и сумма контракта.

В Китае подчеркнули, зарубежные партнеры страны могут быть уверены в том, что военная промышленность КНР надежно функционирует даже сейчас, когда множество компаний столкнулись с проблемами из-за пандемии коронавируса.

Комплексы HJ-12E, заявляют китайские эксперты, являются аналогом американского ПТРК FGM-148 Javelin. Эти ракеты оснащены системой инфракрасного наведения, а их мощности достаточно для поражения бронетехники.

В КНР отмечают, что одним из плюсов комплексов HJ-12E является их умеренная цена, хотя их эффективность не уступает американскому ПТРК FGM-148 Javelin.