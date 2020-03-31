Китай на фоне пандемии начал экспортные поставки клона американского ПТРК Javelin

Вчера, 23:22

Анна Лисова

0

Image 16+
Китай на фоне пандемии начал экспортные поставки клона американского ПТРК Javelin

Несмотря на то, что многие страны мира сейчас активно сражаются с угрозой коронавируса, Китай продолжает вести торговлю с другими государствами в том числе и в военной сфере. 

Стало известно, что власти КНР поставили партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) HJ-12E за рубеж, об этом пишет ИА Красная Весна. Соответствующее заявление сделала государственная корпорация China North Industries Group (Norinco). Кому именно было продано вооружение, не уточняется. Не озвучивается и сумма контракта. 

В Китае подчеркнули, зарубежные партнеры страны могут быть уверены в том, что военная промышленность КНР надежно функционирует даже сейчас, когда множество компаний столкнулись с проблемами из-за пандемии коронавируса. 

Комплексы HJ-12E, заявляют китайские эксперты, являются аналогом американского ПТРК FGM-148 Javelin. Эти ракеты оснащены системой инфракрасного наведения, а их мощности достаточно для поражения бронетехники. 

В КНР отмечают, что одним из плюсов комплексов HJ-12E является их умеренная цена, хотя их эффективность не уступает американскому ПТРК FGM-148 Javelin.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

ПВО Сирии уничтожили ракеты, запущенные Израилем

31-03-2020, 21:22

До удара по боевикам в Идлибе осталось менее 24 часов

31-03-2020, 09:50

National Interest назвал основных врагов Пентагона

30-03-2020, 17:59

В Китае оценили модернизацию российской армии

30-03-2020, 15:15

Американцы заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ

30-03-2020, 09:44

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

29-03-2020, 16:32

В США нашли серьезные проблемы в работе истребителя F-35

29-03-2020, 13:50

Поляки прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом

28-03-2020, 10:50

Издание Sohu рассказало, сколько будет длиться военный конфликт между Россией и США

27-03-2020, 16:15

У американских экспертов возникли вопросы к «Гадюке» на Су-57

27-03-2020, 15:36

Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море

26-03-2020, 17:12

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

26-03-2020, 13:59

Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии

26-03-2020, 12:20

Российские бомбардировщики унизили американские «стелсы» F-35

26-03-2020, 09:03

Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС

25-03-2020, 16:36

Китайские СМИ обратили внимание на «убийцу авианосцев» из РФ

24-03-2020, 22:57

Кадыров считает, что нарушителей карантина следует убивать

24-03-2020, 22:05

Аналитики Sohu объяснили, почему Китай нуждается в России

24-03-2020, 15:46

Польша отказалась пропустить гуманитарные российские Ил-76 в Италию

24-03-2020, 13:55

Немецкие журналисты высмеяли американский ролик о российской военной угрозе

23-03-2020, 14:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров