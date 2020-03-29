Военная «угроза» со стороны России пугает Литву сильнее коронавируса

В Литве заявили о том, что на фоне распространения коронавируса возраста военная угроза со стороны России. Об этом 30 марта сказал президент Литвы Гитанас Науседа, передает ИА «Красная Весна ».

«Конечно же, сейчас мы наблюдаем усиление активности российских разведывательных служб», - заявил Науседа.

Он уточнил, что сейчас все чаще для сбора разведданных используется сетевая сфера, поскольку эпидемия коронавируса существенно ограничивает «физическую» разведывательную деятельность.

Литва планирует снова увеличить военный бюджет страны. В планах – поднять его до 2,5%.

Стоит отметить, что часть средств из военного бюджета было предложено направить на борьбу с коронавирусом, но это предложение не нашло должной поддержки и было отклонено.

Ранее прозвучала информация о том, что около 20 военнослужащих батальона НАТО, дислоцированного в Литве, заразились коронавирусом. Чтобы снизить вероятность распространения опасной инфекции из этого очага, встал вопрос о необходимости сокращения иностранного военного присутствия в Литве.

На территории Литвы дислоцируется многонациональный батальон НАТО, насчитывающий около тысячи военнослужащих. Его сокращение и стало поводом для обсуждения возможного усиления российской агрессии.