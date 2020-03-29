National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией

Сегодня, 11:03

Ольга Громова

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National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией

Посткоронавирусный мир будет совершенно иным, и это уже очевидно. Как и то, что некоторые страны будут вынуждены расширять свои экономические связи. Например, США и Россия посредством этого шага могут не только вновь ощутить «прелести глобализации», но и уравновесить мощь Китая. В этом убежден профессор Военно-морского колледжа США Лайла Дж. Голдштейн. Своим мнением он поделился в авторской публикации на страницах американского издания National Interest.

Профессор долгое время сомневался, как назвать статью. Демо-заголовок «Коронавирус может создать новые торговые возможности с Россией» он забраковал и остановился на названии «Морской взгляд на сгорающую в огне мировую экономику».

Вначале Голдштейн обратил внимание на то, что российские военные аналитики прибегают к накрутке и не отображают реальную статистику. В частности, реальные данные о боевых возможностях ВМФ России показывают, что они составляют лишь 49 процентов от ВМС США. И нельзя не принимать во внимание тот факт, что военный бюджет стран Западного альянса в 20 раз превышает военные затраты РФ.

Эксперт, тем не менее, констатирует, что российские специалисты адекватно оценивают боеспособность Китая и его возможности. А они к этому моменту достигли 93 процента возможностей уровня ВМС США.

Вместе с тем, по мнению автора, в России усугубятся внутренние проблемы.

«На самом деле, самой большой угрозой, которую РФ может представлять интересам США, вполне может быть перспектива серьезной смуты внутри России и ее последующих отголосков, будь то в виде „бесхозных“ ядерных боезарядов, русского национализма на стероидах или полного экономического краха», — отмечает Голдштейн.

Поэтому выход он видит в одном - пойти по пути наименьшего сопротивления и усилить экономические связи с Россией и другими странами, которые ранее считались если не явными, то скрытыми противниками.

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