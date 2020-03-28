National Interest назвал основных врагов Пентагона

Сегодня, 17:59

Анна Лисова

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National Interest назвал основных врагов Пентагона

На страницах The National Interest размещена статья, авторы которой рассказали, кого можно действительно считать подлинным противником США в военном отношении. Как известно, США позиционируют себя самым сильным в военном отношении и продвинутом в сфере вооружения государством в мире. В Пентагоне заявляют, что американская армия мощнее армий России и Китая. И расходы на оборонную сферу США действительно самые большие.

Но аналитики The National Interest отмечают, что США хоть и имеют огромный потенциал, но продолжают собственными руками закапывать оборонную мощь страны. Пентагон продолжает активно заявлять о необходимости модернизации вооруженных сил и вооружений, чтобы не уступать России, Китаю, КНДР, Ирану.

Под различными предлогами Пентагон выбивает дополнительное финансирование на вооруженные силы, заявляя, что это необходимо для поддержания военной мощи страны. Так, на 2021 финансовый год военный бюджет США составлен в размере 738 млрд долларов, из которых 104,3 млрд долларов Пентагон хочет направить на исследования и тестирования перспективного вооружения.

Подобного рода проекты, уверены аналитики, негативно сказываются на состоянии вооруженных сил страны. США зря расходуют бюджетные средства в огромных объемах, направляя их на технологии, которые, скорее всего, даже не будут реализованы после испытаний. И в итоге армия недополучает средства, которые действительно могли бы быть потрачены на эффективное вооружение и реформирование армии.

В тоже время Россия и Китай уделяют основное внимание производству большого количества военной техники и вооружения, и в данном направлении обгоняют Соединенные Штаты, уверены эксперты. Поэтому авторы статьи призывают Пентагон отказаться от масштабного финансирования футуристических проектов и перейти к выделению более значительных средств на строительство и модернизацию проверенных временем кораблей, самолетов, танков. Только так можно будет добиться того, чтобы американская армия была самой сильной не только на словах.

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