В Китае оценили модернизацию российской армии

Сегодня, 15:15

Анна Лисова

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В Китае оценили модернизацию российской армии

Китайский интернет-портал «Феникс» оценил широкомасштабную модернизацию российской армии, которая проходила в последние годы. 

Перевод этой статьи предоставил сайт «ИноСМИ». 

Авторы публикации отмечают, что на сегодняшний день Вооруженные силы РФ обладают гораздо большими возможностями и опытом, чем войска блока НАТО. Армия РФ «эпохи Шойгу» укрепилась в разы за счет тех реформ, которые проводились под руководством нынешнего главы оборонного ведомства. 

«Было увеличено число офицеров, в частности, младшего офицерского состава, приостановлен процесс повсеместной замены дивизий на бригады, восстановлены такие крупные ударные формирования, как мотострелковые дивизии и танковые армии, началась военная реформа «эпохи Шойгу», - отмечается в публикации. 

Министр обороны Сергей Шойгу сумел добиться того, чтобы в Западном военном округе были сформированы подразделения, которые «структурно превосходят сухопутные войска стран НАТО и Восточной Европы». Россия успешно демонстрирует свой потенциал в военных операциях, которые проходят в Сирии. На укрепление имиджа российской армии сыграли и события в Крыму, считает автор статьи. 

Регулярно в России проводятся крупномасштабные учения, которые демонстрируют возможность мобилизации боевого и тылового личного состава целого военного округа в сжатые сроки. В то же время силы НАТО существенно отстают от РФ в скорости мобилизации и не смогут в короткие сроки стянуть к границе блока мобильные силы, способные противостоять России. 

В публикации отмечается, что российская армия вышла   на уровень, который ставит ее выше вооруженных сил многих стран, получив за последние годы колоссальный опыт и практические навыки. 

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