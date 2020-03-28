Американцы заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ

Эксперты американского издания The Drive высоко оценили возможности российской атомной подводной лодки (АПЛ) «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Субмарина в состоянии запустить крылатую ракету «Калибр» прямо от причальной стенки, будучи «застигнутой врасплох» своим противником.

Авторы публикации отмечают, что это не только интересная, но и пока уникальная военно-морская тактика. Это еще разработка СССР времен холодной войны, но Россия продолжает использовать ее до сих пор, и довольно успешно.

В марте минувшего года «Известия» проинформировали, что АПЛ «Северодвинск», пришвартованная к пирсу, успешно запустила «Калибр».

Многоцелевая субмарина проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» на вооружение ВМФ России поступила в 2014 году. Как отмечает «Лента», АПЛ отличается возможностью комбинирования ракетного и торпедного вооружения.

Максимальная глубина погружения корабля - 600 метров, с надводной скоростью до 16 узлов и с подводной - до 31. Экипаж субмарины - 90 человек.