В США нашли серьезные проблемы в работе истребителя F-35

В Счетной палате США заявили о том, что система интегрированной логистической поддержки (ИЛП) ALIS (Autonomic Logistics Information System) для истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за многочисленных проблем нуждается в серьезной модернизации, пишет Что происходит. Об этом идет речь в докладе, который ведомство подготовило по запросу Конгресса, сообщает RT.

Счетная палата США отмечает, что официальные лица и военные в США ранее неоднократно указывали Пентагону на неполадки, которые случаются в работе истребителя из-за этой системы. Причем это далеко не первый выявленный дефект, из-за чего F-35 регулярно критикуют специалисты в области авиации.

«Перспективы ALIS по-прежнему неясны, поскольку Министерство обороны еще не выработало стратегию модернизации, которая, помимо прочего, определила бы характеристики будущей системы», — отмечает ведомство в подготовленном докладе.

Главное предназначение ИЛП - снижение финансовых, временных и трудозатрат в процессе поддержания истребителя в состоянии боевой готовности во время его эксплуатации.

ALIS ответственна за процесс работоспособности летательных аппаратов, в том числе за обновления ПО и загрузку в бортовые компьютеры новых данных. Ее разработала американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

США только в 2020 году потратят порядка двух миллиардов долларов на техническое обслуживание многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые стоят на вооружении ВМС, ВВС и Корпуса морской пехоты, а также приняты на вооружение и в некоторых других странах.

С компанией Lockheed Martin заключен контракт на закупку материалов и комплектующих для 28 истребителей F-35. Стоимость контракта составила 172,21 миллиона долларов США.