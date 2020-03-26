Поляки прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 10:50

Анна Лисова

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Поляки прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом

В Польше читатели издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом, пишет издание Что происходит со ссылкой на РИА Новости

Помощь России Италии в борьбе с коронавирусом обсуждается под разными углами. В одном из популярных итальянских изданий появилась публикация, авторы которой назвали российскую помощь Италии на 80% бесполезной. 

В СМИ прозвучала информация о том, что Польша якобы не пустила российские военные самолеты, которые везли в Италию оборудование и специалистов для борьбы с коронавирусом, в свое воздушное пространство. После этого МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева для объяснений, откуда возникла эта информация. На что Андреев заявил, что не знает, откуда подобная информация появилась в СМИ.

Комментируя ситуацию с военной помощью Италии, пользователи считают, что в произошедшем виновата, в том числе, и Варшава. 

«Польша не раз унижала Россию. Та сама решила облететь стороной враждебную страну, потому что быстрее было доставить груз в Италию кружным путем, чем дожидаться разрешения на полет», — заметил em46.

Пользователи отмечают, что в сложившейся ситуации многие страны показали свое настоящее отношение к проблемам других. Так, США пытаются взять ситуацию под контроль хотя бы на своей территории. Китай же, преодолев распространение коронавируса среди своих граждан, активно помогает другим странам. 

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