Поляки прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом

В Польше читатели издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом, пишет издание Что происходит со ссылкой на РИА Новости .

Помощь России Италии в борьбе с коронавирусом обсуждается под разными углами. В одном из популярных итальянских изданий появилась публикация, авторы которой назвали российскую помощь Италии на 80% бесполезной.

В СМИ прозвучала информация о том, что Польша якобы не пустила российские военные самолеты, которые везли в Италию оборудование и специалистов для борьбы с коронавирусом, в свое воздушное пространство. После этого МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева для объяснений, откуда возникла эта информация. На что Андреев заявил, что не знает, откуда подобная информация появилась в СМИ.

Комментируя ситуацию с военной помощью Италии, пользователи считают, что в произошедшем виновата, в том числе, и Варшава.

«Польша не раз унижала Россию. Та сама решила облететь стороной враждебную страну, потому что быстрее было доставить груз в Италию кружным путем, чем дожидаться разрешения на полет», — заметил em46.

Пользователи отмечают, что в сложившейся ситуации многие страны показали свое настоящее отношение к проблемам других. Так, США пытаются взять ситуацию под контроль хотя бы на своей территории. Китай же, преодолев распространение коронавируса среди своих граждан, активно помогает другим странам.