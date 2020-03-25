Издание Sohu рассказало, сколько будет длиться военный конфликт между Россией и США

Сегодня, 16:15

Ольга Громова

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Издание Sohu рассказало, сколько будет длиться военный конфликт между Россией и США

В случае, если военный конфликт между Россией и США станет неизбежным, продлится он недолго. Боевые действия закончатся буквально через месяц и точно не затянутся на шесть лет, как в случае со Второй мировой войной. Такой вывод сделали аналитики китайского издания Sohu.

«Современные методы борьбы предусматривают концепцию быстрого уничтожения противника. Война между США и Россией не продлится долго», – цитирует публикацию «ПолитРоссия».

Сценарий развития конфликта между США и РФ моделировался уже сотни раз. Большинство моделей показало, что в случае реального столкновения противостояние не продлится более нескольких недель. Но в случае, коль ядерные державы решатся все же на применение такого оружия, все закончится ровно за семь дней. При этом победителя в этой войне не будет.

«Ключевым фактором здесь является ядерное оружие. Если оно не будет применяться, то военная кампания закончится за один месяц», – убеждены авторы Sohu.

Они напомнили, что в данный момент ядерное оружие является сдерживающим фактором. Но если оно будет применено, последствия будут разрушительными. Посему оно не может выйти за рамки сдерживающего фактора и должно быть гарантией мира, а не еще одним фактором, подстегивающим военные действия.

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