Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море

Сегодня, 17:12

Александр Зуев

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Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море

В акваторию Черного моря вошли два корабля НАТО - Virginio Fasan и Fredericton, но российское сторожевое судно «Пытливый», оснащенное противолодочным оружием РПК «Метель», минами, РБУ-6000 и ЗРК «Оса-М», а также универсальной 100-мм АУ АК-100, предотвратило их дальнейшее передвижение. «Пытливый» потребовал от военных Италии и Канады покинуть локацию и  сопроводил судна Североатлантического альянса.

Министерство обороны РФ не стало привлекать боевые корабли, так как «Пытливый» показал экипажам фрегатов Италии и Канады, которые без предупреждения перемещались в Черном море, что им нужно держаться как можно дальше, пишет Avia.pro.

Известно, что за флотом НАТО наблюдают средства разведки Черноморского флота РФ. «Пытливый» регулярно контролирует передвижение кораблей НАТО. Как потом написали эксперты издания «Авиа.Про», для НАТО оскорбителен сам факт того, что Россия не стала противопоставлять фрегатам целый флот. Вероятно, в Североатлантическом альянсе ожидали, что Россия отправит группу боевых кораблей, но этого не случилось. Этот факт привел в замешательство представителей НАТО.

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