Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии

Сегодня, 12:20

Ольга Громова

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Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии

Жители Италии тепло приветствуют российских военных специалистов, которые прилетели в страну, чтобы помочь ей справиться в борьбе с невидимым врагом - коронавирусом. Об этом на странице ведомства в Facebook сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Дипломат привела в пример слова начальника Научно-исследовательского центра биологической защиты специального назначения полковника Игоря Богомолова. Во время репортажа на ТВ он заявил, что итальянцы очень тепло приветствуют россиян, которые не бросили страну в беде и протянули руку помощи. Поэтому отечественные военные специалисты ощущают себя комфортно, так как «не чувствуется, что находишься в другой стране».

Захарова отметила, что по репортажу видно, что это «не кино про агрессивных русских и выжженную ими землю», а рассказ о помощи РФ, которую она оказывает Италии, которая переживает одну из самых печальных страниц в истории.

«Вон он, апогей изоляции, апофеоз «российской угрозы», анатомия «руки Кремля», — резюмировала официальный представитель МИД.

Напомним, РФ направила в Италию 15 самолетов с помощью.

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