Российские бомбардировщики унизили американские «стелсы» F-35

Американские СМИ дотошно ищут недостатки российского тяжелого бомбардировщика Ту-160, так как эта машина представляет собой проблему для Соединенных Штатов, считает китайское издание Sohu. Но факты говорят о том, что это самый большой и самый скоростной бомбардировщик этого класса. А его характеристики позволяют ему регулярно ставить в неудобную позицию американские истребители, которые пытаются его сопровождать.

Sohu рассказывает об инциденте в конце 2019 года, когда два перехватчика пытались выйти на курс Ту-160, но тот начал набирать высоту и скорость и попросту оставил соперников далеко позади. Они попытались догнать Ту-160 на форсаже, но и это им не удалось.

Позже, разбирая инцидент, американские СМИ объясняли, почему так случилось, и выискивали в Ту-160 недостатки, но сложилось впечатление, что единственный недостаток — это то, что машина не американская, пишет ФАН. Отсутствие стелс-покрытия корпуса — единственное значимое отличие Ту-160 от соперников, но оно с лихвой перекрывается скоростью и грузоподъемностью.