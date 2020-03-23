Китайские СМИ обратили внимание на «убийцу авианосцев» из РФ

Китайские средства массовой информации ознакомили соотечественников с данными ракеты "Циркон" производства Российской федерации, которую уже прозвали "убийцей авианосцев". Как решили китайские военные специалисты, ракеты имеют характер универсальных снарядов, причем противостоять им крайне сложно.

Ракета "Циркон" в перспективе должна достигнуть скорости в 9 МАХ, что сделает ее практически неуязвимой для средств перехвата современных кораблей, как авианосцев, так и бортов их сопровождающих. Как полагают военные, даже если комплексы защиты успеют обнаружить подлетающие к ним "Цирконы" у них просто не останется времени для адекватного реагирования.

Для установки комплекса "Циркон" на корабли китайского производства больше всего подходят фрегаты проекта 22 350, имеющие водоизмещение около 4 000 тонн. При этом, "Цирконы" подходят для размещения на кораблях имеющих водоизмещение в районе 1 000 тонн. В России идеальным средством для размещения комплексов "Циркон" считаются крейсеры атомного класса "Киров" уже прошедшие необходимую модернизацию. Определенная переделка пусковых шахт, которая не вызовет больших сложностей возможна и для АПЛ.