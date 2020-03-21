Аналитики Sohu объяснили, почему Китай нуждается в России

Сегодня, 15:46

Александр Зуев

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Аналитики Sohu объяснили, почему Китай нуждается в России

Журналисты китайского издания Sohu оценили роль России в современном мире. Распад СССР изменил геополитическую картину, в мире осталась лишь одна сверхдержава – США, пишут они. Как отмечают аналитики, такая система мироустройства губительна для всего мира. Они объясняют свою позицию нестабильностью однополярной системы и отсутствием противовеса для лидера.

Сейчас в роли оппонента для США находится Россия. Авторы Sohu представили, как изменится мироустройство, если Россия прекратит выполнять эту функцию, пишет ПолитРоссия.

В этой связи журналисты отмечают, что Россия располагает ядерным потенциалом, что позволяет ей сдерживать ее оппонентов. Эксперты Sohu уверены, что отказ России от роли одного из геополитических лидеров приведет к глобальным потрясениям. При этом Китай пострадает больше других стран и Запад переключился на него.

Речь идет о том, что в отношении КНР будут введены ограничения и санкции. Кроме того, Запад будет оказывать давление на соседей Китая. Иными словами, если США и их союзники переключатся на Китай, то он не сможет выдержать эту ситуацию. Китайские журналисты считают, что такой сценарий обернется для мира катастрофой. Поэтому Россия и Китай должны укреплять политические и экономические связи с целью сохранения баланса в мироустройстве, отмечают журналисты.

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