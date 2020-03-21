Польша отказалась пропустить гуманитарные российские Ил-76 в Италию

Борьба с коронавирусом давно приняла международный характер, тем печальнее факты помех содействию одной державе со стороны другой. Российские самолеты военно-космических сил уже несколько дней доставляют гуманитарную помощь в изнемогающую в борьбе с пандемией Италию.

Однако, неожиданно гуманитарной миссии начал ставить палки в колеса сосед — Польша закрыла свое пространство для самолетов Российской Федерации. То, что между двумя державами не самые хорошие отношения известно, однако в данном случае российские военные стремились помочь партнеру официальной Варшавы по блоку НАТО и Евросоюзу. Но в данном случае партнерские отношения пали жертвой русофобских настроений.

В результате совершенно необъяснимого поведения польских властей российские самолеты вынуждены лететь в Италию кружным путем. Из Москвы самолеты ВКС России отправляются в Сочи, где проходят дозаправку, затем их курс пролегает — через Турцию, после чего следует поворот на балканские государства. Как заявил генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в Италию отправлена 1 лаборатория и 20 автомобилей для проведения спецобработки. Обслуживают этот комплекс 66 военнослужащих российской армии.