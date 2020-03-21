Эксперты предрекли закат США после пандемии коронавируса

В результате эпидемии коронавируса центр глобализации сместится из Вашингтона в Пекин, заявил сингапурский политолог Кишор Махбубани в комментарии американскому изданию Foreign Policy. По его мнению, это произойдет из-за разочарованием американского народа в глобализации и международной торговле. При этом китайский народ верит в то, что может конкурировать во всех сферах, заметил политолог.

При этом Кишор Махбубани подчеркнул, что пандемия не произведет фундаментальных изменений в глобальной экономики, пишет Взгляд.ру .

О том, что пандемия коронавируса остановит процесс глобализации и приведет к закату лидерства США, а также к росту националистических настроений и созданию более устойчивой мировой экономической системы, говорят и другие эксперты. Так, замгендиректора Международного института стратегических исследований Кори Шаке заявил, что США больше не будут рассматриваться в качестве международного лидера.

По мнению профессора Гарвардского университета Стивена М. Уолта, пандемия укрепит государственность и национализм. Он пояснил, что в период пандемии правительства примут чрезвычайные меры для управления кризисом и впоследствии они не захотят отказаться от этих полномочий. Как отметил профессор, Южная Корея и Сингапур отреагировали лучше всего на эпидемию, Китай отреагировал хорошо после своих ошибок. А реакция Европы и Америки была медленной и бессистемной.