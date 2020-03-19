Издание The National Interest назвало самую смертоносную снайперскую винтовку России

Российская снайперская винтовка ОРСИС Т-5000 признана авторами публикации в американском издании The National Interest одной из лучших систем вооружения в мире в своем классе. Как отметили журналисты, с помощью ОРСИС Т-5000 бойцы ВС РФ могут оказывать влияние на ход боя.

Также авторы статьи подчеркнули, что снайперы не теряют своей актуальности и сейчас, поскольку их оружие хоть и не такое инновационное, но заслуживает внимания. Помимо прочего, издание назвало винтовку ОРСИС Т-5000 фирменным оружием снайперов, пишет ПолитРоссия .

Главная особенность винтовки ОРСИС Т-5000 – это ее дальнобойность, которая составляет около 2000 м. Если несколько опытных снайперов откроют огонь по оппонентам, то бойцы конкурирующей стороны будут вынуждены искать укрытие, а разгром противника завершит артиллерия, подчеркивает издание. Аналитики The National Interest отметили, что если военные НАТО попадут в контакт с российскими снайперами, вооруженными Т-5000, им придется оставить свои позиции.

Кроме того, что ОРСИС Т-5000 - самая мощная винтовка в своем классе, она еще известна своей ювелирной точностью при стрельбе на большие дистанции.