Издание The National Interest назвало самую смертоносную снайперскую винтовку России

Сегодня, 20:00

Александр Зуев

0

Image 16+
Издание The National Interest назвало самую смертоносную снайперскую винтовку России

Российская снайперская винтовка ОРСИС Т-5000 признана авторами публикации в американском издании The National Interest одной из лучших систем вооружения в мире в своем классе. Как отметили журналисты, с помощью ОРСИС Т-5000 бойцы ВС РФ могут оказывать влияние на ход боя.

Также авторы статьи подчеркнули, что снайперы не теряют своей актуальности и сейчас,  поскольку их оружие хоть и не такое инновационное, но заслуживает внимания. Помимо прочего, издание назвало винтовку ОРСИС Т-5000 фирменным оружием снайперов, пишет ПолитРоссия.

Главная особенность винтовки ОРСИС Т-5000 – это ее дальнобойность, которая составляет около 2000 м. Если несколько опытных снайперов откроют огонь по оппонентам, то бойцы конкурирующей стороны будут вынуждены искать укрытие, а разгром противника завершит артиллерия, подчеркивает издание. Аналитики The National Interest отметили, что если военные НАТО попадут в контакт с российскими снайперами, вооруженными Т-5000, им придется оставить свои позиции.

Кроме того, что ОРСИС Т-5000 - самая мощная винтовка в своем классе, она еще известна своей ювелирной точностью при стрельбе на большие дистанции.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Издание The National Interest назвало самую смертоносную снайперскую винтовку России

Сегодня, 20:00

National Interest назвал главные преимущества российского танка Т-90

Сегодня, 11:03

Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в провинции Идлибе

Вчера, 09:38

В США заявили о бессмысленности запуска истребителя Су-57 в серию

19-03-2020, 18:06

КНР может использовать электромагнитное оружие против американских военных кораблей

19-03-2020, 13:46

Кремль изучает вопрос о переносе весеннего призыва в армию

19-03-2020, 01:27

В США заинтересовались «незрелым» Су-57

18-03-2020, 17:20

Турция рассматривает возможность силовой зачистки трассы в Идлибе

18-03-2020, 12:53

Эксперт предостерег США от попыток посягнуть на Северный морской путь

18-03-2020, 10:22

Китайские СМИ объяснили, почему США не станут нападать на Россию

17-03-2020, 22:53

Умер писатель Эдуард Лимонов

17-03-2020, 22:01

Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве

17-03-2020, 21:20

Пентагон признал дрон MQ-9 Reaper бесполезным в войне с Россией

17-03-2020, 10:01

Назван объем экспорта российского вооружения в 2019 году

17-03-2020, 09:06

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

16-03-2020, 23:44

Китайский эксперт назвал чрезвычайное положение в США лишь началом беды

16-03-2020, 22:41

Стало известно, почему российские Су-35 не перехватывали турецкие истребители над Сирией

16-03-2020, 22:10

Жители Идлиба окружили танк российско-турецкого военного патруля

16-03-2020, 16:14

Турецкие военные возобновили атаки в Идлибе вопреки договоренностям с Россией

16-03-2020, 12:01

СМИ: Американская подводная лодка застряла во льдах рядом с базой ВМФ России

16-03-2020, 11:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров