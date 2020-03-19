National Interest назвал главные преимущества российского танка Т-90

Военные обозреватели американского издания The National Interest прибегли к сравнению тактико-технических характеристик российского танка Т-90 с западными аналогами. Последние значительно проигрывают отечественной боевой машине.

По мнению авторов статьи , Т-90 можно смело назвать автоматом Калашникова среди танков. У этой боевой машины имеется многоуровневая система защиты, которую можно с легкостью модернизировать и улучшить.

По этой причине танки очень востребованы вооруженными силами многих стран. При производстве Т-90 используется традиционный подход, вследствие чего боевые машины получаются приземистыми и низкопрофильными, а значит, менее уязвимы на полях боевых столкновений.

Компактность - особое достоинство танков Т-90, если сравнивать их с танками M1 Abrams и Leopard.

Наличие автомата заряжания орудия на российских танках еще один весомый плюс. Благодаря этому экипаж машины боевой российского производства - это только три человека. Следовательно, танк еще легче, маневреннее, мобильнее.

В то же время западные танки без четвертого члена экипажа обойтись просто не могут - необходим заряжающий.

Одно из главных преимуществ российского танка Т-90 - стоимость.

Новейший вариант Т-90МС имеет современный уровень защиты и стоит порядка $4,5 млн. Его более ранние версии обойдутся в $2,5-3,5 млн, а это гораздо меньше западных образцов, которые, к тому же, еще и уступают отечественной боевой машине в мобильности.