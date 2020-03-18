Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в провинции Идлибе

Турецкий военный конвой попал в засаду в населенном пункте Махамбель в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Step News Agency в своем Twitter-аккаунте, информирует Лента.Ру .

Агентство сообщает, что между сторонами завязалась перестрелка после двух взрывов по пути следования конвоя. Официально, информация о погибших среди турецких военных не сообщалась, но источник сообщает о гибели нескольких военнослужащих турецкой армии. Точное число погибших пока не названо. К месту столкновения стягиваются дополнительные силы ВС Турции.

Информации о том, кто стоит за этой засадой, пока нет. Но по словам турецкого журналиста Омера Озкизилчика, на военных напали боевики «Уррас аль-Дин» (группировка связана с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»).

Из разных источников стало известно, что только в феврале Турция потеряла в боях на территории Сирии как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены, были уничтожены несколько десятков единиц турецкой бронетехники и сбиты более десяти беспилотников, в том числе ударных.

В марте президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о том, что в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Но это соглашение постоянно нарушается. Президент Сирии Башар Асад уже предупредил Турцию и США о том, что Дамаск готов применить силу в отношении турецких и американских солдат, если они не покинут сирийские территории.