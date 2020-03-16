В США заинтересовались «незрелым» Су-57

Американский журнал The National Interest опубликовал статью про российские истребители пятого поколения Су-57. Как пишет издание, новейший истребитель представляет собой «незрелую конструкцию». Как сказано в издании, Су-57 стоимостью более двух миллиардов рублей лишен современных видов вооружения и уступает американским истребителям-бомбардировщикам F-35. Российский военный эксперт Алексей Леонков усомнился в том, что выводы американских аналитиков близки к истине. Известно, что Су-57 уже прошел ряд испытаний, а все его агрегаты были неоднократно протестированы. Решение о серийном выпуске Су-57 было принято после проведения ряда проверок, но истребитель успел показать себя и в бою. В 2018 года Минобороны РФ опубликовало записи работы Су-57 на территории Сирии, пишет polit.info .

Эксперт также заявил о том, что российская «приемка» военной техники очень жесткая, и планка для тестируемых образцов устанавливается высоко. Он также добавил, что американский самолет F-35 мог бы просто не выдержать такой проверки. Леонков также сказал, что у американской «невидимки» есть большое количество недостатков. В прошлом году президент РФ Владимир Путин заявил о закупке Минобороны 76 истребителей Су-57.

Самолеты поступят на вооружение воздушных полков до 2028 года. Отметим, что многофункциональный истребитель Су-57, серийное производство которого запущено в прошлом году, может уничтожать все виды воздушных целей, а также поражать наземные и надводные цели противника. Истребитель способен преодолевать вражеские системы ПВО и мониторить воздушное пространство.