В США заинтересовались «незрелым» Су-57

Сегодня, 17:20

Александр Зуев

0

Image 16+
В США заинтересовались «незрелым» Су-57

Американский журнал The National Interest опубликовал статью про российские истребители пятого поколения Су-57. Как пишет издание, новейший истребитель представляет собой «незрелую конструкцию». Как сказано в издании, Су-57 стоимостью более двух миллиардов рублей лишен современных видов вооружения и уступает американским истребителям-бомбардировщикам F-35. Российский военный эксперт Алексей Леонков усомнился в том, что выводы американских аналитиков близки к истине. Известно, что Су-57 уже прошел ряд  испытаний, а все его агрегаты были неоднократно протестированы. Решение о серийном выпуске  Су-57 было принято после проведения ряда проверок, но истребитель успел показать себя и в бою. В 2018 года Минобороны РФ опубликовало записи работы Су-57 на территории Сирии, пишет polit.info.

Эксперт также заявил о том, что российская «приемка» военной техники очень жесткая, и планка для тестируемых образцов устанавливается высоко. Он также добавил, что американский самолет F-35 мог бы просто не выдержать такой проверки. Леонков также сказал, что у американской «невидимки» есть большое количество недостатков. В прошлом году президент РФ Владимир Путин заявил о закупке Минобороны 76 истребителей Су-57.

Самолеты поступят на вооружение воздушных полков до 2028 года. Отметим, что многофункциональный истребитель Су-57, серийное производство которого запущено в прошлом году, может уничтожать все виды воздушных целей, а также поражать наземные и надводные цели противника. Истребитель способен преодолевать вражеские системы ПВО и мониторить воздушное пространство.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Эксперт предостерег США от попыток посягнуть на Северный морской путь

Сегодня, 10:22

Китайские СМИ объяснили, почему США не станут нападать на Россию

Вчера, 22:53

Умер писатель Эдуард Лимонов

Вчера, 22:01

Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве

Вчера, 21:20

Пентагон признал дрон MQ-9 Reaper бесполезным в войне с Россией

Вчера, 10:01

Назван объем экспорта российского вооружения в 2019 году

Вчера, 09:06

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

16-03-2020, 23:44

Китайский эксперт назвал чрезвычайное положение в США лишь началом беды

16-03-2020, 22:41

Стало известно, почему российские Су-35 не перехватывали турецкие истребители над Сирией

16-03-2020, 22:10

Жители Идлиба окружили танк российско-турецкого военного патруля

16-03-2020, 16:14

Турецкие военные возобновили атаки в Идлибе вопреки договоренностям с Россией

16-03-2020, 12:01

СМИ: Американская подводная лодка застряла во льдах рядом с базой ВМФ России

16-03-2020, 11:53

Украинский ракетный катер «Прилуки» обратил в бегство российский сторожевик

15-03-2020, 09:59

Sohu: Россия озадачила США поставками Сербии новейших ЗРК

15-03-2020, 09:53

Сенаторы США потребовали от Евросоюза ввести санкции против Пригожина

14-03-2020, 00:06

Российские войска получат новые бронеавтомобили

13-03-2020, 23:40

Издание Sohu объяснило, почему подлодки России не застревают в Арктике

13-03-2020, 15:40

Швеция изготовит детали для российских ракет «Союз»

13-03-2020, 14:28

США выпустят «приманку» для российских систем ПВО

13-03-2020, 11:17

Sohu назвало первую цель России в третьей мировой

12-03-2020, 13:18

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров