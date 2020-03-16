Турция рассматривает возможность силовой зачистки трассы в Идлибе

В Турции не исключают возможность силового варианта зачистки трассы М4 в сирийской провинции Идлиб.

Об этом пишет издание «Известия », ссылаясь на военных экспертов.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прекрасно осознает необходимость решить вопрос группировки «Аль-Нусра», запрещенной в России. Поэтому ему, скорее всего, будет легче иметь дело с лояльными группировками «Сирийской народной армии», на которые Турция имеет большее влияние.





Сейчас на севере Сирии уже налажено безопасное прохождение турецких машин с совместными патрулями по курдским территориям на севере Сирии. Поэтому Анкара может сделать ответный шаг и попытается обеспечить безопасность на М4. А это возможно только после зачистки террористических сил, которые все еще орудуют в зоне прохождения этой важной дороги.

Пока еще патруль, в составе которого есть и турецкие машины, не всегда может беспрепятственно проходить через сирийские территории. В частности, колонна из трех турецких бронеавтомобилей и автомобилей военной полиции прошла не более 70 километров после выхода 15 марта от города Саракиб и была остановлена протестующими с флагами оппозиции у поселка Нейраб. В конфликт с протестующими было решено не вступать. Когда выйдет следующий совместный патруль Минобороны РФ не сообщает.







