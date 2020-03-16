Турция рассматривает возможность силовой зачистки трассы в Идлибе

Сегодня, 12:53

Анна Лисова

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Турция рассматривает возможность силовой зачистки трассы в Идлибе

В Турции не исключают возможность силового варианта зачистки трассы М4 в сирийской провинции Идлиб. 

Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на военных экспертов. 

Военный эксперт Владислав Шурыгин отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прекрасно осознает необходимость решить вопрос группировки «Аль-Нусра», запрещенной в России. Поэтому ему, скорее всего, будет легче иметь дело с лояльными группировками «Сирийской народной армии», на которые Турция имеет большее влияние. 


Сейчас на севере Сирии уже налажено безопасное прохождение турецких машин с совместными патрулями по курдским территориям на севере Сирии. Поэтому Анкара может сделать ответный шаг и попытается обеспечить безопасность на М4. А это возможно только после зачистки террористических сил, которые все еще орудуют в зоне прохождения этой важной дороги. 

Пока еще патруль, в составе которого есть и турецкие машины, не всегда может беспрепятственно проходить через сирийские территории. В частности, колонна из трех турецких бронеавтомобилей и автомобилей военной полиции прошла не более 70 километров после выхода 15 марта от  города Саракиб и была остановлена протестующими с флагами оппозиции у поселка Нейраб. В конфликт с протестующими было решено не вступать. Когда выйдет следующий совместный патруль Минобороны РФ не сообщает. 



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