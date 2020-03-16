Эксперт предостерег США от попыток посягнуть на Северный морской путь

Сегодня, 10:22

Staalker

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Эксперт предостерег США от попыток посягнуть на Северный морской путь

Северный морской путь, и российская Арктика, в последнее время начали вызывать усиленный интерес у американских военных. Соединенные Штаты предложили Российской Федерации сделать плавание возле северного побережья страны интернациональным. Однако подобное предложение не вызвало понимания у правительства РФ.

Как полагает Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, этот повышенный интерес вызван возможностью для стран НАТО атаковать с севера промышленный регион Урала, который с других сторон достать сложно. На данный момент, указывает обозреватель, вся протяженность Северного морского пути надежно прикрыта военно-морским флотом и средствами космических сил. Никаких причин для допуска иностранных военных кораблей в северный регион нет.

Интересным выглядит стремление западных держав ограничить (или вовсе прервать) движение по Северному морскому пути кораблей использующих мазут (сейчас они составляют 3/4 тоннажа всех торговых судов). Это еще один способ добраться до России с тыла, ведь быстро поменять свой транспорт на более экологичный РФ пока не в силах. Однако правительство страны уже заявило, что не намерено идти на поводу иностранных держав.

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