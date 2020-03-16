Китайские СМИ объяснили, почему США не станут нападать на Россию

Вчера, 22:53

Staalker

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Китайские СМИ объяснили, почему США не станут нападать на Россию

Хотя отношения между Россией и США сейчас нельзя называть "холодной войной", на дружественные они совершенно непохожи. Стороны обвиняют одна другую в эскалации насилия в различных горячих точках планеты, обмениваются всевозможными экономическими санкциями, периодически высылают из своих стран дипломатов. Иногда доходит и до легкого бряцания оружием, которое проводится под видом военных учений. 

Китайские журналисты издания Sohu проанализировали текущую ситуацию в мире и пришли к выводу, что военное столкновение двух держав в ближайшее время просто невозможно. С одной стороны, понятно, что Российская Федерация не способна сама первой начать боевые действия хотя бы потому, что ее военный потенциал в несколько раз уступает американскому. В то время как у США много союзников по НАТО, Российская Федерация может опереться разве что на Беларусь.

Но и США побоятся атаковать Россию, поскольку, в случае возможного поражения, Путин не остановится перед применением ядерного оружия. Согласно официальным данным, Кремль сейчас располагает более чем 1500 ядерными зарядами, чего с лихвой хватит для погружения Америки и ее союзников в Средневековье. А проиграет в случае войны все человечество.

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