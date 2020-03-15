Умер писатель Эдуард Лимонов

Сегодня скончался известнейший, скандальный советский и российский писатель Эдуард Лимонов. Ему было 77 лет. Причина смерти - осложнение онкологического заболевания.

Эдуард Савенко (настоящая фамилия Лимонова) родился во время Великой отечественной войны, в далеком 1943 году в эвакуации в Горьковской области. После войны семья вернулась в родной Харьков, где Эдуард закончил учебу в средней школе. После этого он уехал в Москву, где писал стихи, которые нигде не принимали, поэтому ему пришлось поработать на металлургическом комбинате, и продавцом. В 1970-х Лимонов уехал в эмиграцию в США, но прожил там не так уж долго, переехал во Францию и стал ее гражданином, пишет РИА Новости.

Написал несколько весьма скандальных романов, а также повести и стихи, гораздо менее известные и популярные. Придерживался левой ориентации, был известен своей резкой критикой постсоветских порядков в СНГ. В 1990-е создал партию НБП (запрещена в России).

В последние дни жизни резко раскритиковал собрата по левому движению - Захара Прилепина, за конформизм. Прилепин, впрочем, очень тепло прокомментировал смерть "Деда" как он выразился, заявив, что всегда считал его своим учителем и "всегда хотел побеждать, чтобы Дед похвалил".