Пентагон признал дрон MQ-9 Reaper бесполезным в войне с Россией

В Пентагоне пришли к выводу, что ударный беспилотник MQ-9 Reaper бесполезен в войне с Россией или Китаем, поскольку уже устарел.

MQ-9 Reaper, получивший прозвище «Жнец», отстал по своим характеристикам от вооружения России и Китая. Поэтому ВВС США пытаются найти ему замену. Рассматриваются различные варианты, начиная от гражданских БПЛА и заканчивая сложнейшими аппаратами стоимостью в миллионы долларов.

«MQ-9 Reaper» налетал 4 миллиона часов, это колоссальная платформа и задел для нас», - отметил помощник секретаря ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер.

Но из-за устаревших технологий, этот беспилотник легко могут поразить силы высокотехнологичного противника. Если ранее в конфликте на Ближнем Востоке и в Афганистане он показал себя хорошо, то в Сирии он вряд ли будет успешно применяться, поскольку средства ПВО российского производства его легко обнаружат и ликвидируют, пишет РГ .

К тому же MQ-9 Reaper дорогой в эксплуатации. И это еще один фактор, подталкивающий Пентагон к поиску замены для MQ-9 Reaper. Скорее всего, считают эксперты, на вооружение поставят ультрасовременный и дорогой БПЛА, а также недорогие дроны, которые будет не жаль потерять в воздушном бою. Стоит отметить, что в США уже натаскивают «Валькирию» в паре с F-35.

Отметим, MQ-9 Reaper впервые поднялся в воздух 2 февраля 2001 года. Он может развивать скорость до 400 км/час и подниматься на высоту до 15 км. Максимальная продолжительность полета MQ-9 Reaper равна 24 часам. Он может поднимать груз до 1,7 тонны и преодолевать расстояние в 1,9 тыс километров.