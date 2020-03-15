Назван объем экспорта российского вооружения в 2019 году

Сегодня, 09:06

Александр Зуев

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Назван объем экспорта российского вооружения в 2019 году

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил, что портфель экспортных заказов на российские вооружения в прошлом году превысил сумму в 17 миллиардов долларов. Он также назвал Индию, Китай, Египет и Турцию крупнейшими импортерами российского вооружения в 2019 году. 

Шугаев также добавил, что с октября по декабрь минувшего года 20 стран Африки, среди которых Уганда, Руанда, Мозамбик и Ангола, приобрели у России оружия на один миллиард долларов. Глава ФСВТС также добавил, что в ходе саммита представители стран Африки подтвердили готовность развивать стратегическое сотрудничество с Россией. Многие африканские государства заявили о заинтересованности в приобретении военной техники и в увеличении квот на обучение национальных кадров, а также в помощи российских специалистов, пишет Финмаркет

Наряду с этим Шугаев опроверг сообщения Bloomberg о том, что Индонезия под давлением США отказалась от приобретения российских многоцелевых истребителей Су-35. Отметим, что в саммите Россия–Африка, который проходил в Сочи 23–24 октября, участвовали руководители более 40 стран африканского континента.

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