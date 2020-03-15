Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Осенью 2019 года генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, в котором в очередной раз указал на растущую военную угрозу со стороны Российской Федерации. Норвежец также дал понять, что Североатлантический альянс считает Украину своим союзником и окажет этой стране помощь, в том числе посредством ВМФ.

Столтенберг несколько преувеличил возможности своего блока, поскольку военные специалисты России сыграли на опережение. Еще в 2017 году на побережье Крыма был развернут комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), перебазированный на юг из района Мурманска. Этот комплекс своим воздействием вызывает мощные помехи в коротковолновом диапазоне и лишает работоспособности разведывательное оборудование кораблей неприятеля, заодно дезориентируя их навигационные системы - в результате экипаж получает от своих приборов ложные данные о координатах.

Работы над комплексом РЭБ начались более чем полвека назад, но только в 2015 году он был доведен до ума - и, практически сразу, заступил на боевое дежурство. Дальность эффективного воздействия комплекса составляет 4-5 тыс км, причем при хороших погодных условиях увеличивается до 8 км.

Убедиться в эффективности комплекса натовцы в очередной раз смогли совсем недавно - 23 февраля в Черное море вошел ракетный эсминец "Росс". Однако разведка закончилась не начавшись - в результате противодействия комплекса РЭБ военный корабль вскоре ретировался несолоно хлебавши.