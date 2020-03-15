Стало известно, почему российские Су-35 не перехватывали турецкие истребители над Сирией

Противостояние между сирийскими правительственными силами, военными Турции и боевиками, которых она поддерживает, спровоцировало много вопросов. Почему Россия не помешала вторжению Анкары на территорию Сирии и не обеспечила стопроцентную защиту САА? Но больше всего вопросов было к боевой авиации, которая буквально самоустранилась и перестала перехватывать турецкие дроны и истребители. А именно они и стали главной причиной масштабных потерь сирийцев.

Россия не нацеливала свои истребители Су-35 на перехват турецких боевых самолетов по причине избранной тактики. Так, воздушные судна не входили вглубь воздушного пространства и атаковали цели либо с территории Турции, либо же вторгаясь на территорию Сирии всего на несколько секунд.

«Нарушения воздушного пространства со стороны турецких F-16 были, но истребители углублялись всего лишь на несколько километров, после чего осуществляли пуск ракет и уходили обратно. За это время российские истребители не могли даже произвести взлёт, не говоря о том, что вторжение в воздушное пространство Турции могло бы оказаться весьма чреватым», - цитирует издание «Авиа.Про» слова эксперта.

А вот с беспилотниками сирийские средства противовоздушной обороны справились на «отлично». Как уже ранее сообщалось, за две недели было уничтожено более 40 турецких БПЛА.

Исходившая от Турции информация об огромных потерях в рядах САА оказалась фейковой. При этом известно, что сама Турция понесла немалые потери - порядка 200 убитых и раненых. А это говорит о том, что Сирии удалось выстоять под натиском сильного и крупного члена НАТО.



