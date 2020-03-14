Жители Идлиба окружили танк российско-турецкого военного патруля

Сегодня, 16:14

Ольга Громова

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Жители Идлиба окружили танк российско-турецкого военного патруля

В провинции Идлиб (Сирия) недовольные местные жители во время совместного патрулирования трассы М4 российскими и турецкими военными окружили танк М-60Т. Некоторые из них залезли на боевую машину и потребовали покинуть территорию провинции Идлиб, передает Телеграм-канал «Военный обозреватель».

15 марта, впервые после объявления режима прекращения огня, Россия и Турция возобновили совместное патрулирование территории. Военные призваны обезопасить передвижение гражданских лиц по трассе М4. Тем не менее, боевики прибегают к разным провокациям, при этом местных жителей используют как живой щит - так было и в этот раз.

В обязанности совместного патруля входит деблокирование трассы, а, следовательно, и разгон подобных акций с привлечением местного населения.

Напомним, совместное патрулирование - один из пунктов соглашения, которое было достигнуто на встрече президентов Путина и Эрдогана. Переговоры проходили в Москве и длились свыше шести часов.

Поводом для встречи двух лидеров стала эскалация конфликта в Идлибе.

В январе сирийская армия начала серьезно наступать на позиции террористов. Войска Башара Асада тогда отбили практически половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя несколько наблюдательных постов Турции. После этого Анкара существенно нарастила свое присутствие в регионе и объявила о старте операции «Весенний щит» для оттеснения сирийских войск.

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