Турецкие военные возобновили атаки в Идлибе вопреки договоренностям с Россией

Несмотря на то, что Турция и Россия ранее договорились о прекращении огня на территории Сирии, турецкие военные возобновили атаки в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщает арабское издание Sky News Arabia.

Как утверждаются в сообщении, артиллерийские силы Анкары атаковали позиции правительственных войск Сирии. И это несмотря на то, что в начале марта в Москве в ходе встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Рэджепа Тайипа Эрдогана было достигнуто соглашение о прекращении огня в Сирии.

Турецкие военные продолжают атаковать районы вблизи города Таль Тамр в провинции Идлиб. Этот населенный пункт сейчас контролируют правительственные войска Сирии. Перемирие турецкие военные соблюдают лишь в городах Идлиб и Алеппо.

Как считают эксперты, шаги, предпринимаемые Анкарой в Сирии, указывают, что Турция хочет расширить подконтрольные ей территории.