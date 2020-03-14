Турецкие военные возобновили атаки в Идлибе вопреки договоренностям с Россией

Сегодня, 12:01

Анна Лисова

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Турецкие военные возобновили атаки в Идлибе вопреки договоренностям с Россией

Несмотря на то, что Турция и Россия ранее договорились о прекращении огня на территории Сирии, турецкие военные возобновили атаки в сирийской провинции Идлиб. 

Об этом сообщает арабское издание Sky News Arabia.

Как утверждаются в сообщении, артиллерийские силы Анкары атаковали позиции правительственных войск Сирии. И это несмотря на то, что в начале марта в Москве в ходе встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Рэджепа Тайипа Эрдогана было достигнуто соглашение о прекращении огня в Сирии. 

Турецкие военные продолжают атаковать районы вблизи города Таль Тамр в провинции Идлиб. Этот населенный пункт сейчас контролируют правительственные войска Сирии. Перемирие турецкие военные соблюдают лишь в городах Идлиб и Алеппо. 

Как считают эксперты, шаги, предпринимаемые Анкарой в Сирии, указывают, что Турция хочет расширить подконтрольные ей территории. 

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