В Сети опубликовано видео изготовления и тестирования российского БПЛА «Орион»

В сети опубликовано видео, на котором запечатлен процесс изготовления и тестирования российского разведывательно-ударного беспилотника «Орион». Ролик на видеохостинге YouTube размещен на канале LA MAGRA.

В описании указывается, что «Орион» - российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) средневысотный большой продолжительности полета, разработанный компанией «Кронштадт» (АФК Система).

Оборудование на борту дрона позволяет вести визуальную, радиолокационную и радиотехническую разведку параллельно с патрулированием заданной территории.

Уточняется, что экспортный вариант этого беспилотника будет называться «Орион-Э».

БПЛА большой продолжительности полета «Орион» создавался компанией «Кронштадт» в рамках ОКР «Иноходец» по контракту с Минобороны, напоминает «Военное обозрение». Разведывательные и ударные возможности этого дрона уже были испытаны на территории Сирии. БПЛА может нести на себе до 4 ракет, которые можно использовать в том числе для нанесения удара по военной технике противника.

Добавим, что максимальный взлетный вес «Ориона» - 1200 кг, масса полезной нагрузки - 250-300 кг. В длину аппарат занимает 8 метров, размах его крыла - 16 метров. Продолжительность полета - сутки.

Серийные образцы модели получили российский двигатель АПД-110/120 с двухлопастным винтом АВ-115 диаметром 1,9 метра.