Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода обратил в бегство российский сторожевик

После выполнения учебно-боевых заданий в Черном море украинский ракетный катер «Прилуки» вернулся в Практическую гавань Одесского порта.

Информацию об этом предоставляет информационное агентство министерства обороны Украины.

Поход «Прилук» продлился пять дней. Во время этого похода экипаж катера ВСУ выполнил множество корабельных боевых учений и тренировок, среди которых была экстренная подготовка катера к бою и походу, а также отработка действий расчетов при прохождении узких мест в сложных условиях.

Стоит отметить, что из-за трехбального шторма пришлось отменить практические артиллерийские стрельбы. Катер пережидал шторм в укрытии в районе Тендровской косы.

Украинские СМИ сообщают, что военный ракетный бронекатер «Прилуки» вынудил российский крейсер, подошедший к территориальным водам Украины, отступить. Украинская сторона утверждает, что между «Прилуками» и российским крейсером едва не начался бой, но судно РФ отступило.

Российская сторона пока не комментирует произошедший инцидент. Но эксперты считают, что ситуация, описанная украинскими СМИ, надумана. Нахождение российского военного корабля в международных водах не связано с каким-либо нарушением. В случае угрозы боя, уверены военные эксперты, российский флот запросто бы уничтожил любую угрозу, поэтому нет оснований говорить о бегстве российского крейсера от украинского ракетного катера.