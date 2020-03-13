Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода обратил в бегство российский сторожевик

Сегодня, 09:59

Анна Лисова

0

Image 16+
Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода обратил в бегство российский сторожевик

После выполнения учебно-боевых заданий в Черном море украинский ракетный катер «Прилуки»  вернулся в Практическую гавань Одесского порта.

Информацию об этом предоставляет информационное агентство министерства обороны Украины.

Поход «Прилук» продлился пять дней. Во время этого похода экипаж катера ВСУ выполнил множество корабельных боевых учений и тренировок, среди которых была экстренная подготовка катера к бою и походу, а также отработка действий расчетов при прохождении узких мест в сложных условиях.


Стоит отметить, что из-за трехбального шторма пришлось отменить практические артиллерийские стрельбы. Катер пережидал шторм в укрытии в районе Тендровской косы. 

Украинские СМИ сообщают, что военный ракетный бронекатер «Прилуки» вынудил российский крейсер, подошедший к территориальным водам Украины, отступить. Украинская сторона утверждает, что между «Прилуками» и российским крейсером едва не начался бой, но судно РФ отступило. 

Российская сторона пока не комментирует произошедший инцидент. Но эксперты считают, что ситуация, описанная украинскими СМИ, надумана.  Нахождение российского военного корабля в международных водах не связано с каким-либо нарушением. В случае угрозы боя, уверены военные эксперты, российский флот запросто бы уничтожил любую угрозу, поэтому  нет оснований говорить о бегстве российского крейсера от украинского ракетного катера. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Издание Sohu объяснило, почему подлодки России не застревают в Арктике

13-03-2020, 15:40

Швеция изготовит детали для российских ракет «Союз»

13-03-2020, 14:28

США выпустят «приманку» для российских систем ПВО

13-03-2020, 11:17

Sohu назвало первую цель России в третьей мировой

12-03-2020, 13:18

В США спрогнозировали результат боев между Россией и Турцией в Сирии

12-03-2020, 09:10

Матвиенко объяснила, почему Путин должен иметь право баллотироваться еще раз

11-03-2020, 19:18

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор, а Людмила Нарусова воздержалась

11-03-2020, 17:55

Путин уверен, что Меркель и Макрон поддержат "парламентское измерение" нормандского формата

11-03-2020, 16:32

В Госдуме оценили важность финансирования соцгарантий в Конституции

11-03-2020, 01:55

Кардиохирург Бокерия оценил поправки к Конституции

11-03-2020, 01:50

В Госдуме прокомментировали поправку по президентским срокам Путина

11-03-2020, 01:29

Bloomberg: Путин отвернулся от Саудовской Аравии, чтобы начать войну с американской индустрией добычи сланцевой нефти

10-03-2020, 19:23

Американская подлодка всплыла сквозь лед у российской базы в Арктике

10-03-2020, 18:12

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

10-03-2020, 18:08

В Госдуме обсуждают обнуление президентских сроков для Путина

10-03-2020, 15:35

Отказ Трампа приехать на день Победы был предсказуемым - Пушков

10-03-2020, 15:31

Госдума ушла на совещание по вопросу досрочных выборов в сентябре

10-03-2020, 15:29

Флот авианосцев ВМС США могут сократить из-за ракет России

10-03-2020, 14:56

Как Россия сумела обойти США в гонке за гиперзвук

10-03-2020, 14:52

Военные США в Сирии попали под атаку боевых БПЛА

10-03-2020, 09:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров