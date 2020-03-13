Sohu: Россия озадачила США поставками Сербии новейших ЗРК

Несмотря на угрозы со стороны Вашингтона, Москва предоставляет Сербии зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

Такой шаг создает огромные неудобства для НАТО, поскольку Альянс стремится к тому, чтобы продолжить расширение на восток, пишет «ПолитРоссия », ссылаясь на портал Sohu. Как отмечают эксперты китайского издания Sohu, если США не оценят должным образом ситуацию, то у Москвы есть еще один козырь в рукаве.

Договор на поставку батареи ЗРПК «Панцирь-С1» был заключен с Сербией на особых условиях. Белград получил серьезную скидку на данное вооружение, что, скорее всего, повлияло на решение о покупке этого стратегического вооружения.

Сербия является одним из партнеров НАТО, а подобная поставка может, как обычно отмечают в США, подорвать безопасность альянса. Но Белград решил не обращать внимания на угрозы со стороны Вашингтона. Стоит отметить, что проигнорировала подобную риторику ранее и Анкара, решившись на покупку российских С-400 «Триумф».

«Панцирь» – это уникальная система, новое поколение которого станет настоящим «убийцей беспилотников». «Панцирь» может уничтожить высокоскоростные цели на расстоянии до 60 километров. Как отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, ЗРПК уже показали себя с лучшей стороны при нападении боевиков на авиабазу ВКС РФ в Сирии. Покупка такого вооружения Сербией не могла не беспокоить НАТО.

Еще большую обеспокоенность вызывают у США планы на покупку российского С-400. В США заявляют, что подобного рода действия Сербии ставят по угрозу безопасность НАТО. К тому же американцы утверждают, что российское вооружение не соответствует по ряду параметров стандартам НАТО.

Стоит отметить, что Сербия расположена рядом с Румынией, где размещен американский противоракетный комплекс Aegis Ashore – главный инструмент давления США на Россию. И приобретение Сербией С-400 лишает американцев этого козыря. Вашингтону придется снова искать возможность оказывать давление на Россию, уверены китайские эксперты. И решить эту геополитическую задачу будет непросто.