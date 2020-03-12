Сенаторы США потребовали от Евросоюза ввести санкции против Пригожина

На российского бизнесмена Евгения Пригожина могут наложить санкции. К этому призывают лидер демократического меньшинства Сената в американском Конгрессе Чак Шумер и четыре сенатора-однопартийца. В частности, в распространённом заявлении комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса сказано, что Пригожин, находящийся в американских чёрных списках, и связанные с ним компании, продолжают заниматься распространением пагубного влияния.

Компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», возглавляемая Пригожиным, обвиняется во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году. Авторы заявления призывают Евросоюз к сотрудничеству с США в разработке санкций и усилий по ограничению деятельности Пригожина и его компании, пишет ТАСС .

Отметим, что спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих попыток занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между Кремлём и Дональдом Трампом. Позднее Мюллер признал, что сговора не было. Трамп в свою очередь отрицал эти подозрения. Москва также отвергала обвинения в попытках повлиять на ход американских выборов.