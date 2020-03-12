Российские войска получат новые бронеавтомобили

Российские военные базы в Средней Азии получат мощные «грузовики с пушками». До конца 2022 года планируется развернуть несколько подразделений, на оснащении которых будет новая техника. По информации газеты «Известия», это будут бронеавтомобили на шасси транспортных «Уралов» и «КамАЗов». На их бортах военные смогут разместить почти всё, что угодно - пулемёты, автоматические гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы. Такие бронированные грузовики наиболее эффективны против боевых машин террористов - вооружённых пикапов, на которых они передвигаются. Российские военные такие авто называют либо тачанками, либо джихад-мобилями.

Газета Известия отмечает , что необходимость наращивания военной техники назрела в силу роста активности террористов на территории Афганистана. Задачей новых бронегрузовиков будет борьба с вооружёнными пикапами при сопровождении грузов.

Первые такие авто были получены военными 201-ой базы, которая располагается в Таджикистане. Остальные будут укомплектованы новой техникой до конца 2022 года. Издание указывает, что авиабаза в Киргизии получит также модернизированные штурмовики Су-25СМ3.

Заметим, что по оценкам Пентагона, на территории Афганистана находится ещё 2-5 тысяч террористов ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).

После ухода американских военных из страны и сокращения помощи местному правительству, они могут стать активнее.