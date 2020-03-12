Российские войска получат новые бронеавтомобили

Вчера, 23:40

Ольга Громова

0

Image 16+
Российские войска получат новые бронеавтомобили

Российские военные базы в Средней Азии получат мощные «грузовики с пушками». До конца 2022 года планируется развернуть несколько подразделений, на оснащении которых будет новая техника. По информации газеты «Известия», это будут бронеавтомобили на шасси транспортных «Уралов» и «КамАЗов». На их бортах военные смогут разместить почти всё, что угодно - пулемёты, автоматические гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы. Такие бронированные грузовики наиболее эффективны против боевых машин террористов - вооружённых пикапов, на которых они передвигаются. Российские военные такие авто называют либо тачанками, либо джихад-мобилями.

Газета Известия отмечает, что необходимость наращивания военной техники назрела в силу роста активности террористов на территории Афганистана. Задачей новых бронегрузовиков будет борьба с вооружёнными пикапами при сопровождении грузов.

Первые такие авто были получены военными 201-ой базы, которая располагается в Таджикистане. Остальные будут укомплектованы новой техникой до конца 2022 года. Издание указывает, что авиабаза в Киргизии получит также модернизированные штурмовики Су-25СМ3.

Заметим, что по оценкам Пентагона, на территории Афганистана находится ещё 2-5 тысяч террористов ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). 

После ухода американских военных из страны и сокращения помощи местному правительству, они могут стать активнее.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Издание Sohu объяснило, почему подлодки России не застревают в Арктике

Вчера, 15:40

Швеция изготовит детали для российских ракет «Союз»

Вчера, 14:28

США выпустят «приманку» для российских систем ПВО

Вчера, 11:17

Sohu назвало первую цель России в третьей мировой

12-03-2020, 13:18

В США спрогнозировали результат боев между Россией и Турцией в Сирии

12-03-2020, 09:10

Матвиенко объяснила, почему Путин должен иметь право баллотироваться еще раз

11-03-2020, 19:18

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор, а Людмила Нарусова воздержалась

11-03-2020, 17:55

Путин уверен, что Меркель и Макрон поддержат "парламентское измерение" нормандского формата

11-03-2020, 16:32

В Госдуме оценили важность финансирования соцгарантий в Конституции

11-03-2020, 01:55

Кардиохирург Бокерия оценил поправки к Конституции

11-03-2020, 01:50

В Госдуме прокомментировали поправку по президентским срокам Путина

11-03-2020, 01:29

Bloomberg: Путин отвернулся от Саудовской Аравии, чтобы начать войну с американской индустрией добычи сланцевой нефти

10-03-2020, 19:23

Американская подлодка всплыла сквозь лед у российской базы в Арктике

10-03-2020, 18:12

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

10-03-2020, 18:08

В Госдуме обсуждают обнуление президентских сроков для Путина

10-03-2020, 15:35

Отказ Трампа приехать на день Победы был предсказуемым - Пушков

10-03-2020, 15:31

Госдума ушла на совещание по вопросу досрочных выборов в сентябре

10-03-2020, 15:29

Флот авианосцев ВМС США могут сократить из-за ракет России

10-03-2020, 14:56

Как Россия сумела обойти США в гонке за гиперзвук

10-03-2020, 14:52

Военные США в Сирии попали под атаку боевых БПЛА

10-03-2020, 09:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров