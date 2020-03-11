Издание Sohu объяснило, почему подлодки России не застревают в Арктике

Сегодня, 15:40

Анна Лисова

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Издание Sohu объяснило, почему подлодки России не застревают в Арктике

Китайское издание Sohu объяснило, почему подлодки России не застревают в Арктике.

Портал «ПолитРоссия» представил перевод статьи, размещенной на страницах Sohu. Авторы этой публикации отмечают, что американским подводным лодкам сложно действовать в экстремальных климатических условиях. Об этом свидетельствует видео, на котором запечатлен момент всплытия атомной подводной лодки ВМС США Toledo в Арктике. Военным пришлось даже вручную ломать лед, чтобы подлодка пробилась сквозь его толщу. 

Подлодка Toledo осуществляла маневры в Арктике в рамках учений. Предполагалось, что она сможет пробить лед толщиной до 80 сантиметров, но не смогла пробиться даже через лед в 40 сантиметров, и морякам пришлось  самостоятельно его ломать, чтобы подлодка освободилась из ледяного плена. Если бы такая ситуация повторилась в условиях реальных боевых действий, то, скорее всего, субмарина была раскрыта и уничтожена.

«Одной из главных характеристик подводной лодки является ее скрытность. Застрявший во льдах корабль превращается в прекрасную мишень. Шум, издаваемый бензопилой, является прекрасным подарком для противника», – отмечают китайские эксперты.

А вот российские подлодки таких проблем не имеют. Они легко пробиваются сквозь толстый лед даже без помощи людей. Поэтому можно сделать вывод, что российские военные более приспособлены к действиям на севере, чем их западные коллеги.

Авторы Sohu отмечают, что при создании своих субмарин Россия пошла на ряд хитростей.  В частности, их корпуса имеют усиление, поэтому легко пробиваются сквозь лед толщиной до 1,2 метра. 

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