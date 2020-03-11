Швеция изготовит детали для российских ракет «Союз». Об этом сообщила компания «Главкосмос пусковые услуги», уточняя, что речь идет о системах крепления спутников для коммерческих запусков ракет.

«Главкосмос пусковые услуги» и компания RUAG Space подписали долгосрочное соглашение, в соответствии с которым Швеция будет поставлять адаптеры полезной нагрузки и системы отделения для ракет-носителей «Союз-2». Контракт предполагает изготовление деталей для нескольких пусков. Они будут изготовляться на производственных мощностях в Линчёпинге.

RUAG Space уже свыше трех десятилетий кряду занимается производством адаптеров полезной нагрузки и систем отделения, которые предназначаются для запуска коммерческих ракет-носителей.

При производстве модульных адаптеров производства RUAG Space используются алюминиевые и композитные материалы. Благодаря этому детали можно установить на большинстве выпускаемых в мире спутников или ракету-носитель.