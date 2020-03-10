Sohu назвало первую цель России в третьей мировой

Сегодня, 13:18

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Sohu назвало первую цель России в третьей мировой

В случае, если третья мировая война разразится, первой целью России станет Украина. В этом уверены военные обозреватели китайского издания Sohu, перевод статьи которых на русский представлен на страницах ИноСМИ.

Авторы называют войну ключевым средством борьбы за собственные интересы. Первая и Вторая мировые войны были самыми ожесточенными в мировой истории и оказали крайне негативное влияние на человеческую цивилизацию. Именно оно (негативное влияние) и является сдерживающим фактором. В противном случае Третья мировая была бы уже давно развязана. 

Тем не менее обозреватели допускают, что в будущем она будет иметь место.

«Мировые державы все еще продолжают борьбу за власть, поэтому мы не можем с полной уверенностью утверждать, что в будущем не разразится еще одна мировая война», — отмечает издание.

Если она будет развязана, первый удар Россия нанесет не по Штатам, так как на это явно не осмелится. Мишенью не станет и Европе, а вот Украине стоит быть готовой к этому.

Авторы считают, что Москва будет стремиться взять под контроль житницу, чтобы в дальнейшем одержать контроль над всей юго-восточной Европой и Черным морем. Это будет гарантией ее стабильности.

«После распада СССР самым болезненным для России стало отдаление Украины, поэтому она мечтает снова присоединить эту территорию», - объясняют авторы.

Захватив Украину, РФ сможет продвигаться дальше. В современном мире это понимают все, подчеркивают обозреватели, в том числе и в Киеве. По этой причине некоторые украинские эксперты даже предлагали продать земли на востоке Украины США для «защиты» от России. 

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