В США спрогнозировали результат боев между Россией и Турцией в Сирии

Сегодня, 09:10

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В США спрогнозировали результат боев между Россией и Турцией в Сирии
Ситуация в Сирии остается напряженной поскольку в последние дни там усилилось противостояние между правительственными войсками САР и протурецкими боевиками. 
Сирийское правительство, как известно, уже несколько лет получает военную поддержку от России. Тогда как турки помогают определенным группировкам боевиков, зачистка которых продолжается на территории Сирии. 
До прямого противостояния между Россией и Турцией в Сирии не дошло, но эксперты американского издания The National Interest спрогнозировали результат боев между Россией и Турцией  на территории этой страны. 
Как считают аналитики, сейчас позиции и военный потенциал стран в данном конфликте отличается. Турция на данный момент, по их мнению, имеет ряд преимуществ перед Россией. 
Хотя Россия имеет самый крупный в мире арсенал ядерного оружия и большую армию, решающим фактором  в данном случае может стать географическое положение. 
На сегодняшний день у России в Сирии есть только одна крупная авиабаза — Хмеймим на северо-западе страны и одна военно-морская база в Тартусе. Снабжение российской группировки осуществляется в основном по морю и судам из России в Сирию приходится идти через пролив Босфор, который контролирует Турция. 
Такое положение ставит Россию в уязвимое положение, считают эксперты. 
Аналитики отмечают, что НАТО вряд ли поддержат Турцию в ее кампании в Сирии, но альянс обязан помогать своему члену. Поэтому силы НАТО должны будут поддержать Турцию в случае атаки России на эту страну. 
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