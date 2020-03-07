Американская подлодка всплыла сквозь лед у российской базы в Арктике

В Арктике, пробив лед, всплыла подводная лодка Toledo типа Los Angeles Военно-морских сил (ВМС) США.

Этот маневр был выполнен в рамках учений Ice Exercise (IceX) 2020.

Учения IceX-2020 распланированы на три недели. Они были организованы Министерством обороны США. Эти учения проводятся для того, чтобы оценить оперативную готовность США и стран-союзников к возможным военным действиям в Арктике.

Также учения позволят союзникам усовершенствовать опыт работы в арктических условиях, пишет Лента.

Известно, что помимо субмарины Toledo (SSN-769) в учениях также принимает участие быстроходная подводная лодка Connecticut (SSN-22). Что же касается Toledo (SSN-769), то она была спущена на воду в 1993 году. В 2009 году был проведен ремонт корпуса этой подлодки, поскольку в нем образовались две трещины. Ремонт проводила корпорация Northrop Grumman, с которой оборонное ведомство США заключило контракт на техническое обслуживание подводных лодок.